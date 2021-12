Bahia lança 'camisa camuflada' em campanha pela paz no futebol

O Bahia divulgou uma nova campanha que pede paz no futebol. Nesta sexta-feira, 26, o clube anunciou a "Camisa Camuflada", com um design neutro que se transforma nas cores do clube e revela o escudo quando o torcedor entra no estádio.

Segundo o sociólogo Mauricio Murad, o Brasil é o país onde mais morrem torcedores em função de brigas. O lançamento tem o objetivo de alertar para o problema e promover a paz nos estádios durante o Campeonato Brasileiro.

O gerente de negócios do Bahia, Lênin Franco, fala sobre a peça publicitária, que traz uma reflexão aos torcedores. “Pedir para que o torcedor se disfarce e que só se revele quando chega no estádio, é na verdade uma grande crítica. Não podemos deixar o futebol brasileiro chegar a esse ponto”, diz Lênin.

A camisa usa tecido e pigmentos especiais e realiza essa transformação de maneira automática, podendo ser acionada por botão ou via GPS. A roupa faz parte de uma peça publicitária e não será comercializada.

No domingo, 28, a peça estará em exibição no Museu do Futebol Brasileiro, em São Paulo, no Pacaembu. Quem for à Fonte Nova poderá conferir a camisa na Loja Esquadrão.

🏳️ O amor pelo seu time não precisa ser fatal. Uma campanha do Bahia pela paz no futebol brasileiro ➡️ https://t.co/RehYCCopzn #CamisaCamuflada #PaznoFutebol pic.twitter.com/pQ8m8nsAJh — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) April 26, 2019

