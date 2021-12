Bahia lança aplicativo oficial; confira

O Bahia aproveitou a boa fase para lançar o aplicativo EC Bahia Oficial para celulares no domingo, 10. O app disponibiliza informações sobre o tricolor diariamente à torcida. De graça e liberado para download na Google Play, por enquanto, ele pode ser baixado por dispositivos com o sistema operacional Android. A previsão para o lançamento da versão iOS é de uma semana. Confira o aplicativo aqui.

O calendário de jogos, a classificação nos campeonatos, a transmissão em tempo real das partidas e alguns conteúdos oficiais, como elenco, história, hino e títulos, além de uma seção para o sócio torcedor do Bahia, são disponibilizados no aplicativo, de acordo com a assessoria de comunicação do esquadrão. O tricolor passa fazer parte da rede footballMAN (mobile and newtword).

