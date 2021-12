Bahia lamenta decisão do TJD-BA e descarta abandono do Baianão

Após a reunião emergencial com conselheiros e diretoria executiva, o Bahia divulgou uma nota nesta quarta-feira, 28, na qual lamentou a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), que apenas aplicou uma multa de R$ 100 mil pela confusão ocorrida no último Ba-Vi (veja íntegra da nota abaixo).

Após decisão do TJD-BA, promotor pede suspensão da competição

No documento, o Esquadrão confirmou que "seguirá firme e de pé no Campeonato Baiano, mas isso não significa que ele tenha credibilidade".

Além disso, o Tricolor ainda relembra o caso 'Itapagipe' ocorrido em 1999, afirmando que foi uma mancha na história do clube e que, da mesma forma deste ano, o clássico acabou no tribunal.

