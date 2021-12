Bahia joga novamente em casa para aliviar pressão

Em campo, o Bahia sofre para marcar gols e não vence, mas a pressão está toda em cima de Doriva. Sem triunfar há duas rodadas na Série B e em 7º lugar na tabela, o Tricolor entra em campo nesta sexta-feira, 3, às 19h15, contra o Paysandu, na Fonte Nova, para, entre outros objetivos, aliviar a pressão sobre o seu treinador.

Na última partida, o empate sem gols com o Náutico, em casa, o comandante tricolor ouviu os primeiros gritos de "burro" e de "fora Doriva" vindos da torcida. Pesaram contra o treinador as substituições feitas por ele contra o gosto da galera - sobretudo a saída de Renato Cajá, que deixou o time sem ligação com o ataque.

Reclamação também veio do centroavante Hernane, que se queixou da individualidade de alguns colegas na hora de finalizar. O meia Juninho discorda: "Acho que a bola não tem entrado mais por conta da nossa ansiedade de fazer o gol. Porque a gente tem feito tudo certo, mas a bola não tem entrado", disse.

"A gente tem que pedir para o torcedor confiar, porque, com fé em Deus, a partir de sexta a bola vai entrar e a gente vai conseguir o triunfo tão sonhado", completou.

Manter a concentração

Juninho, no entanto, compreende as razões de entrar em campo nesta sexta sob enorme pressão: "Acho que é mais do que normal a torcida cobrar, porque estão indo ao estádio, estão apoiando a gente, mas no final não estamos dando o resultado. Claro que a impaciência vai bater, eles vão nos cobrar, mas cabe à gente manter a concentração e sair com o triunfo. Só assim a confiança deles vai voltar".

Doriva terá o meia-atacante Régis à disposição para fazer a sua estreia. Treinando há uma semana no Fazendão, o atleta foi apresentado nesta quinta, 2, oficialmente e regularizado junto à CBF. Deve, no entanto, começar no banco de reservas.

Nesta quinta, o comandante tricolor preparou um time bastante diferente: sacou o lateral direito Tinga, o zagueiro Éder e o atacante Luisinho para as entradas de Hayner, Lucas Fonseca e Danilo Pires.

Com o ingresso desse último, o time vai mesclar um esquema de três volantes com um meia centralizado (Cajá) e o 4-3-3 com Danilo Pires e Edigar Junio caindo pelas pontas para municiar Hernane.

O atacante Thiago Ribeiro, poupado da última partida com um incômodo numa coxa, retorna aos relacionados e deve ficar no banco. Rômulo, recuperado de um estiramento na coxa, também volta a ser relacionado. Por outro lado, o lateral esquerdo Moisés segue em processo de recuperação de uma lesão muscular e só deve voltar no jogo de terça. O lateral João Paulo segue como titular da posição.

Sósia de Ronaldinho

Curado de lesão muscular, o meia Celsinho, conhecido pela semelhança física com o craque Ronaldinho Gaúcho, tem chance de retornar à equipe titular do Paysandu após uma rodada de ausência. Ele briga por vaga com Rafael Costa na criação de jogadas.

Os defensores Gualberto e João Lucas, e os atacantes Leandro Cearense, Ruan e Betinho seguem como desfalques.

adblock ativo