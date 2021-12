Bahia joga neste domingo para acabar com a seca

O Tricolor chega à 21ª rodada do Brasileiro, pela primeira vez, como lanterna da competição. Parte disso, graças ao péssimo rendimento como mandante - foram apenas dois triunfos em seus domínios -, e parte graças à fraca produção do seu ataque, segundo pior do campeonato, com apenas doze gols marcados.

Mas neste domingo, 14, às 16h, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, o Bahia pode dar um basta nesse triste retrospecto de uma vez só. Isso porque o adversário, o Figueirense, é aquele que traz as melhores lembranças para o Esquadrão na Série A.

O time catarinense foi o único a tomar mais de um gol do Esquadrão nos 20 jogos disputados até agora na Série A. Lincoln e Fahel marcaram os gols do triunfo do Bahia na Arena Barueri, no dia 27 de abril. Depois daquela rodada, o criticado ataque tricolor fez apenas mais nove gols em 18 jogos.

Para o azar de Kleina, ele não conta com os marcadores daquele duelo. Fahel cumprirá suspensão por ter sido expulso contra o Cruzeiro, e Lincoln ainda não se recuperou da lesão no joelho que o tirou de ação desde maio. O comandante, no entanto, confia na evolução do ataque demonstrada contra a Raposa.

Segundo ele, a equipe precisa se comportar como no primeiro tempo no Mineirão, quando abriu o placar com Rafael Miranda e conseguiu segurar o melhor ataque do Brasileiro. "Crescemos de produção. Tenho certeza de que, se mantermos essa atitude, jogar assim em casa, as vitórias virão", disse. "E elas têm que vir, porque o tempo está passando", cobrou.

Time reforçado

A esperança, nesse caso, vem do lado esquerdo. Foi com uma jogada de Rafinha e Guilherme Santos por aquela faixa do campo que surgiu o passe para o gol de Rafael Miranda contra a Raposa. Ambos devem ser titulares mais uma vez hoje.

Além deles, o comandante tricolor conta com o retorno de seis jogadores. Pará, Henrique, Uelliton e Kieza voltam de suspensão pelo terceiro amarelo. Só o último, porém, deve ser titular, Demerson, desfalque em Minas com dores nas costas, também volta ao time titular.

Outro retorno comemorado no ponto de vista ofensivo é do meia-atacante Marcos Aurélio, que se recuperou de uma lesão no joelho. Ele não joga desde o confronto com o Criciúma, no último dia 21, e por isso deve começar no banco. Além de tratar a contusão, Kleina pediu para o jogador usar o período ausente para recuperar a forma.

Entre os desfalques, além de Fahel, o treinador não contará com Titi, outro expulso no último jogo. Para a vaga dele entrará Demerson. Quem também pode perder espaço é Rhayner. Por ter se envolvido em uma discussão com o auxiliar-técnico Charles Fabian após partida com o Cruzeiro, ele pode perder espaço entre os titulares.

Kleina espera uma postura corajosa da equipe. "Eu vou confiar até o final. Se está faltando empenho, vamos suar mais. É dessa forma que vamos sair dessa situação", disse.

Rival bem

A realidade do Figueira agora é outra. No confronto do primeiro turno, o time catarinense era quem segurava a lanterna, enquanto o Bahia ostentava a nona posição. O time catarinense se recuperou no restante do turno, está invicto há oito jogos e hoje ocupa a 11ª posição.

Parte do novo fôlego pode ser creditado ao técnico Argel Fucks. Desde que chegou ao Figueira, o time só perdeu uma partida, contra o líder Cruzeiro. São três empates e cinco vitórias nos últimos oito jogos, incluindo um 3 a 2 de virada sobre o Internacional em pleno Beira-Rio.

