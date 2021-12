Bahia joga nesta terça semi da Copa do Brasil sub-20

O futebol profissional vive um momento ruim, mas a divisão de base tricolor está de bem com a vida nesta reta final de temporada. Além de ter sido campeão baiano juvenil e infantil no último fim de semana, o Esquadrão vem fornecendo jogadores para as seleções de base brasileiras.

Na categoria sub-17, o lateral-esquerdo Alef viajou para os Estados Unidos, onde disputará a Copa Nike pelo Brasil. Além disso, o meia Anderson Talisca está na pré-lista dos jogadores que disputarão o Sul-Americano na Argentina, em 2013.

Antes disso, a revelação da base tricolor tem uma missão complicada. Nesta terça-feira, 27, às 19h30 (horário de Brasília), o meia será um dos titulares que enfrentam o Atlético-MG, no Estádio Independência, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O jogo terá transmissão do canal

Garantir vaga na decisão é uma das metas, pois os finalistas terão direito a disputar a Taça Libertadores da América categoria. No entanto, o importante é a experiência que a competição proporciona para a garotada. "Disputar um torneio nos moldes da Copa do Brasil será um diferencial para esses atletas no futuro. Dá muita experiência", disse o treinador Sérgio Araújo.

Sem poder contar com o lateral-direito Madson e o atacante Nadson, ambos lesionados, o treinador Sérgio Araújo deve mandar o Bahia a campo com: Renan, Raylan, Dudu, Maracás e Erick; Amorim, Anderson, Fábio Gama e Anderson Talisca; Ryder (Ítalo Melo) e Rafael Gladiador.

