Bahia joga melhor e ganha de 3 a 0 do Figueirense

Goleada em um adversário ascendente, centroavante como astro do jogo, ataque bem eficiente e com direito até a um belo tento do contestado Maxi Biancucchi.

Enfim, o Bahia, após sete jogos, voltou a vencer pelo Brasileirão. E o mais incrível: com uma sinopse totalmente diferente de tudo o que vinha sendo visto na competição. A diferença chave, que determinou o belo triunfo, foi a eficiência do ataque, que finalmente deu o ar de sua graça.

Em jogo truncado, o time baiano, que vinha com uma ofensiva limitada, venceu o Figueirense por 3 a 0 na tarde deste domingo, 14. O centroavante Kieza marcou os dois primeiros gols. Os três tentos, vale ressaltar, foram praticamente as únicas chances do Tricolor.

Curiosamente, o Bahia, nas 20 rodadas anteriores, só havia marcado mais de um gol na mesma partida em uma única oportunidade. Foi no primeiro turno, quando fez 2 a 0 justamente sobre o Figueirense.

Em Feira de Santana, para superar o placar, o Bahia partiu de uma atuação basicamente igual ao que vinha apresentando no Brasileirão. A marcação seguiu encaixada. Fato que tem feito a meta tricolor dificilmente ser batida. Mesmo na zona de rebaixamento, o Esquadrão tem a quarta melhor defesa da competição. São só 19 gols sofridos. Menos, por exemplo, do que o líder Cruzeiro, que sofreu 21.

O ataque do Figueirense, que vinha há oito jogos sem perder, deu de frente com os seguros Rafael Miranda, Uelliton, Demerson e Lucas Fonseca. Por isso, só assustou em chutes de fora da área.

Feliz novidade

Na parte ofensiva é que veio a feliz novidade. O panorama da atuação do Bahia foi com os mesmos prós e contras de sempre. Já a eficácia...

Diante do Figueirense, Emanuel alternou entre lentidão e bons passes. Rafinha, por sua vez, se esforçou, mas, de concreto, pouco criou. O Bahia, não por acaso, ainda é o segundo pior ataque do campeonato.

No entanto, neste domingo, os 'homens-gol' estiveram inspirados. Kieza foi o astro do jogo. No primeiro tento, mostrou oportunismo ao aproveitar o vacilo da zaga do Figueirense. No segundo, ganhou do marcador na força e na inteligência ao se antecipar e proteger bem a bola. Depois, soltou um lindo chute da entrada da área.

Na etapa final, Maxi recebeu de Marcos Aurélio e, calmamente, deu um toque de categoria por cima do goleiro. Aplausos para eles. Que continuem assim.

