Bahia joga mal outra vez e perde a quarta partida seguida

O início de jogo até que foi promissor. O Bahia encurralou o Brasil de Pelotas e, em 20 minutos, já havia finalizado seis vezes. Três com extremo perigo, sempre com Luisinho. Aos 11 e aos 15, ele bateu em cima do goleiro. Aos 13, o chute passou perto da trave direita.

Àquela altura, parecia que o atacante seria facilmente perdoado pelos gols perdidos. Primeiramente por sua movimentação, que o tornava um dos jogadores mais participativos em campo. Depois porque o bombardeio à meta rival sugeria que o Tricolor venceria tranquilamente a partida.

Puro engano! O futebol do Bahia foi minguando e terminou de forma bisonha. Com o apito final, o time colecionou a sua quarta derrota seguida, a terceira por 2 a 1. Antes, havia caído diante de Criciúma

(3 a 2), Londrina e Tupi.

O revés em Caxias do Sul (RS) - praticamente em campo neutro, já que a cidade fica a 400 km de Pelotas, cujo estádio está em reforma - mandou o Esquadrão para a 9º colocação da Série B, não importa o desfecho da 12ª rodada, hoje. As arquibancadas estavam praticamente desertas (o público não foi anunciado, mas eram menos de 300 pessoas no estádio) e a única coisa que incomodava eram os 9º graus de temperatura do inverno gaúcho.

Após a pressão dos 20 minutos iniciais, o Bahia começou a errar passes simples, deixou o Brasil de Pelotas equilibrar o jogo, que se tornou sonolento, e praticamente não criou mais chances de gol.

Do outro lado, o time gaúcho, limitado tecnicamente, não ameaçou tanto. Porém, suas poucas investidas evidenciaram o quanto é ruim o sistema defensivo do Bahia. Aos 41 da etapa inicial, por exemplo, Diogo Oliveira levantou na área e a zaga cochilou. Na cara do gol, Felipe Garcia chutou por cima.

No primeiro minuto da etapa final, Clebson saiu livre na área, mas parou em defesa de Lomba. Aos 11, o goleiro tricolor virou o vilão do jogo ao espalmar um chute cruzado e despretensioso nos pés Felipe Garcia, que abriu o placar.

Inerte, o Bahia passou a ver o time da casa jogar. Aos 26, Teco carimbou a trave. Aos 29, Nathan tirou tinta da trave.

O Brasil de Pelotas até deu uma mãozinha. Aos 43, o lateral Marlon, de passagem sofrível pelo Bahia em 2015, marcou o gol empate, contra. Contudo, quatro minutos depois, Clébson cobrou falta na área e Teco subiu sozinho para fazer pose e marcar, de cabeça, o gol da vitória. Guto Ferreira vai ter muito trabalho!

