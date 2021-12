Bahia joga mal, mas vira com dois gols de Maxi

O que geralmente acontece com um time quando nada certo durante 85 minutos? Não há pesquisa sobre o assunto, mas na quarta-feira, 18, em Ceará-Mirim, o Bahia conseguiu vencer mesmo tendo péssima atuação durante 94% do tempo.

Depois de sair atrás no placar diante do Globo-RN, o Tricolor tropeçou nas próprias pernas até, nos cinco minutos finais, buscar a virada com dois gols de Maxi Biancucchi, que, mal nos primeiros jogos do ano, começou no banco.

O Esquadrão, líder do Grupo E, com sete pontos, recebe na próxima terça, pela 4ª rodada, o mesmo Globo. Antes, joga em Pituaçu contra a Jacuipense, pelo Baianão.

Globo melhor

O primeiro tempo foi todo do Globo, que, mais veloz e bem postado em campo, não ofereceu chances para o Bahia jogar. Foram muitas as chances criadas pela equipe potiguar, que só conseguiu marcar no minuto final da etapa.

Aos 13, Omar defendeu chute de Índio. Um minuto depois, foi traído por erro de Chicão e deixou o gol aberto para o mesmo Índio quase marcar. Aos 18, Alemão chegou perto em finalização de fora.

O Bahia só assustou em blitz aos 27, quando Rômulo exigiu boa defesa de Rafael e Tiago Real não aproveitou rebote.

Aos 45, saiu o gol. Omar, que vinha sentindo lesão e acabaria substituído no intervalo por Jeanzinho, foi prejudicado pela própria falta de mobilidade e não conseguiu alcançar a bola chutada de forma defensável por Glaubinho.

No tempo complementar, o Esquadrão precisava de um fato novo para mudar o rumo do embate. Este poderia ter surgido logo aos dois minutos, quando Kieza teve um gol mal anulado por impedimento.

Entretanto, o time não aproveitou o embalo e seguiu sem criatividade para adentrar a área rival. Prejudicado pelas atuações apagadas de todos os seus meio-campistas, o Bahia só levou perigo em uma conclusão de fora da área de Rômulo, que passou perto da trave direita de Rafael.

Na tentativa de evitar a derrota de qualquer maneira, o técnico Sérgio Soares apelou. Tirou Bruno Paulista e Rômulo para colocar em campo Maxi e Zé Roberto, deixando o Tricolor com quatro atacantes.

Por mais que parecesse loucura, deu certo. Aos 40, Zé Roberto fez jogada de linha de fundo e cruzou rasteiro para Maxi completar.

Já estava bom demais, mas aos 43 ficou melhor. Após outra boa jogada de Zé Roberto e uma confusão na área, a bola sobrou para Maxi definir a virada. O gringo, tão criticado, foi o herói do jogo. Quem poderia imaginar? Mesmo assim, o comandante não gostou. "Foi muito ruim", disse Soares.

