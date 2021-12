O placar em 0 a 0 contra o Macaé, fora de casa, na terça-feria, 2, derrubou o Bahia da liderança para o 3º lugar da Série B e deixou claro que a badalada ofensividade tricolor não é mais a mesma. Pelo menos, enquanto o time seguir desfalcado de Kieza e Maxi Biancucchi, seus principais jogadores em 2015. Os dois atacantes estão em fase final de recuperação de lesão.





Ricardo Palmeira Bahia joga mal, fica no zero e perde a liderança

O Esquadrão jogou seus últimos três compromissos sem a dupla. No primeiro, ganhou do CRB por 3 a 0. Contudo, os heróis foram o volante Pittoni e o lateral esquerdo Marlon, autores dos dois primeiros tentos, ainda na etapa inicial. Willians Santana fechou o placar no último lance de uma etapa final na qual o Bahia ficou encurralado na defesa. Esse foi o único gol de um atacante tricolor nas últimas três rodadas.

No penúltimo jogo, o Esquadrão venceu o Paraná por 1 a 0, gol do zagueiro Titi, em partida criticada pelo próprio técnico Sérgio Soares.

Na terça, ninguém do sistema defensivo apareceu para resolver a parada. Resultado: o Tricolor passou em branco. A partida, ao contrário do que o placar possa sugerir, foi movimentada. O Macaé, time de postura ofensiva, deixou o duelo aberto. Porém, faltou mais contundência ofensiva ao Bahia.

Defesa forte

Quem evitou um mal pior foi o goleiro Douglas Pires. No primeiro tempo, sua principal defesa foi quando se atirou de maneira arrojada em chute à queima-roupa de Anselmo na pequena área. No segundo, fez uma bela 'ponte' para espalmar a bomba de Juninho. O lance foi gerado pela displicência de Léo Gamalho, que saiu jogando errado poucos metros à frente da meia-lua.

Outros lances de perigo real foram as jogadas, ainda no primeiro tempo, de Pipico, que driblou Tony e cujo chute raspou a trave esquerda, e de Aloísio, que passou com facilidade por Yuri, mas perdeu o ângulo e bateu para fora.

De resto, as insistentes investidas do Macaé forram barradas pela atuação segura de Titi e seu companheiro de zaga, o estreante Jaílton.

No ataque, Léo Gamalho esteve apagado. Zé Roberto correu muito, mas só produziu uma grande jogada, quando, aos 10 minutos do segundo tempo, driblou o marcador e passou a Tiago Real, que chutou da entrada da área para a defesa de Ricardo Berna.

Os únicos outros bons momento do Bahia foram chutes de fora de Rômulo, na etapa inicial, e Souza, na final. Ambos defendidos por Berna. Pouco para o potencial tricolor.

