Bahia joga mal e perde para o Vila Nova em casa

Foi um jogo para o torcedor tricolor esquecer. Naquela que pode ser considerada a pior apresentação do time no ano, o Bahia perdeu para o Vila Nova por 1 a 0 na noite desta terça-feira, 5, em plena Arena Fonte Nova.

Com a derrota, o Bahia (9º) continua com 20 pontos e, até o fim da rodada, no sábado, pode cair para a 13ª colocação. Também foi a sexta derrota em sete jogos, tendo perdido para os quatro clubes que subiram da Série C (Brasil de Pelotas, Tupi, Londrina e, agora, Vila Nova),

Guto Ferreira terá 10 dias para tentar juntar os cacos e dar uma cara ao time após a derrota. O Bahia só volta a jogar na sexta-feira, 15, contra o Sampaio Corrêa, Às 21h30, no Castelão, no Maranhão. Desfalques certos, apenas Hayner, que foi expulso contra o Vila.

Jean salvou

O primeiro tempo foi de muita lentidão do Bahia. Time tocava muito a bola na defesa e não conseguia atacar. A equipe não conseguia chutar nenhuma bola certa no gol, deixando o goleiro Edson, do Vila Nova, como espectador.

Hernane atuava muito recuado. Já Danilo Pires e Renato Cajá erravam muitos passes, assim como os outros jogadores, mas eles, como meias de armação, tinham a obrigação de ter um passe mais apurado. Juninho arriscava de longe, mas não estava com a pontaria calibrada.

Já o goleiro Jean foi o destaque. Não que o Vila Nova fosse tão superior ao tricolor baiano, mas ele salvou o Bahia em duas oportunidades. Em uma, aos 39, Fabinho recuperou a bola após falha bizonha de Jackson, e invadiu a área de cara para o gol, mas o goleiro tricolor estava atento e saiu a tempo de impedir o chute.

No lance seguinte, Reginaldo tocou de cabeça para o meio da área, a bola foi cabeceada por Fabinho com endereço certo, mas Jean se esticou todo e mandou para escanteio.

E foi só o que pode ser destacado do primeiro tempo. Com o ritmo lento do Bahia, os jogadores ouviram as vaias da torcida que estava no estádio antes de correrem para o vestiário.

Gol de baixinho

O segundo tempo começou com o Bahia sem conseguir passar do meio de campo, mesmo com Thiago Ribeiro no lugar do inexpressivo Danilo Pires. O pior aconteceu aos 10 minutos. Jean Carlos cruzou na área do Bahia e Fabinho, de 1,63m, subiu sozinho para abrir o marcador.

O gol só fez irritar a torcida, pois o Bahia continuava jogando com uma lentidão que não tinha na época de Doriva. A cada toque na bola, a torcida vaiava o time.

Edigar Junio poderia ter empatado aos 12. Na grande área, sozinho, cara a cara com o goleiro, ele chutou horrível para fora. Aos 15, em jogada normal, goleiro do Vila Nova, que apenas assistiu a partida, se chocou com Hernane. Dois minutos depois, Guto Ferreira sacou o atacante, que estava contundido, e colocou Luisinho, mesmo com Zé Roberto no banco.

O Bahia continuou errando muitos passes e, já no final, aos 46, o vaiado Hayner perdeu a cabeça e deu uma cotovelada em Marcelo Cordeiro. Juiz deu vermelho direto e jogador foi expulso.

