Bahia joga mal e perde para o Tupi em Juiz de Fora

Mesmo sem Doriva, demitido na madrugada do último domingo, o Bahia voltou a repetir antigos erros e perdeu para o Tupi por 2 a 1 na noite desta terça-feira, 21, em Juiz de Fora. A derrota fez o Bahia cair para 6ª posição, com 17 pontos, mas pode cair mais três posições até o fim da rodada.

O tricolor vai até Caxias enfrentar o Brasil de Pelotas sexta, 24, às 21h30. O Tupi, nos mesmos dia e horário, joga novamente em casa contra o Avaí.

Baixo nível técnico

O jogo começou com os times fechados no meio campo. O que mais se viu foram passes errados dos jogadores. O Bahia tentava mais o gol, mas o meio-campo não estava inspirado.

O Bahia teve boas chances com Danilo Pires dando uma peitada na bola e o goleiro do Tupi fazendo uma defesa incrível, aos 10 minutos. Logo 1 minuto depois, Juninho chutou de fora da área, Rafael Santos fez ótima defesa novamente e espalmou para Hernane, que tocou para fora.

O jogo seguia com um baixo nível técnico, parecendo que nenhuma equipe poderia marcar o gol. Mas, aos 18, Hiroshi roubou a bola de Danilo Pires, passou pelos zagueiros do Bahia e mandou de longe, bola deu uma quicada no campo antes de entrar no fundo da rede.

O Tupi se fechou mais ainda. O Bahia, em contra-ataque rápido, quase empatou aos 43. Renato Cajá recebeu bela bola da defesa, correu pela intermediária e arriscou uma bomba que bateu na trave.

Tupi amplia

O Galo Carijó, com a vantagem, começou o segundo tempo com tranquilidade e fechado. O Bahia tocava bola na própria área, sem conseguir penetração no campo adversário.

Aos 5 minutos, Moisés fez falta dura na entrada da área. Hiroshi cobrou com categoria, bola passou pelos braços de Lomba e bateu na trave. No rebote, Serrato ampliou o marcador.

O ataque do Bahia se mostrava perdido. Thiago Ribeiro errou tudo que tentou, assim como Hernane, que fez mais uma partida apagada. O Tupi quase ampliou aos 20. Rubens invadiu a área, tirou de Lomba e, quando a bola já tinha endereço certo, Éder tirou e salvou o tricolor.

O treinador interino do Bahia Aroldo MOreira tirou Thiago Ribeiro e colocou JOão Paulo Penha, que movimentou mais o ataque. Aos 34, o meia tricolor teve chance de reduzir o marcador. Ele cabeceou sozinho para fora, com o gol aberto.

Um minuto depois o Tupi quase amplia. Rubens invadiu a área pela esquerda, passou por Éder e chutou forte, na rede pelo lado de fora.

Luisinho entrou no lugar de Renato Cajá aos 38 minutos e mudou a partida. Hernane viu o atacante na área e fez um belo lançamento. Em confusão com goleiro, Luisinho conseguiu botar a bola no fundo da rede de panturrilha.

O gol animou o Bahia, que passou a dominar a partida e tentar o empate de todas as maneiras com Hernane, que continuou errando tudo, e Juninho, que arriscava de longe. Mas o ímpeto não adiantou muito e o tricolor perdeu mais uma partida na Série B.

