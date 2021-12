Bahia joga mal e empata sem gols com a Portuguesa

Enquanto pululavam nas arquibancadas cartazes e faixas de protesto contra a má arbitragem da partida com o Grêmio, em campo, na noite desta quarta-feira, 8, em Pituaçu, o Bahia esteve mais uma vez abaixo da crítica e, desta feita sem interferência negativa do trio de árbitros, não teve capacidade para evitar o empate sem gols com a Portuguesa.

A nulidade no placar fez o tricolor cair uma posição na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro: agora com 13 pontos ganhos, o tricolor, que foi ultrapassado pelo Palmeiras, 17º, é o 18º colocado, ainda na zona de rebaixamento. Atrás, com dez e com oito pontos, respectivamente, estão o Atlético-GO, 19º, e o Figueirense, lanterna do campeonato. O primeiro time fora da zona é o Sport, 16º com 14 pontos.

Em situação mais cômoda na tabela, o time paulista, que ampliou para cinco jogos a sua série de invencibilidade, chegou a 17 pontos e está na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, na 12ª colocação.

Mais uma vez montado inicialmente com três volantes, o Esquadrão se ressentiu da falta de um grande meia de armação e não criou grandes chances para furar a meta do goleiro Dida. Melhor articulada em campo, a Lusa foi mais incisiva e, na segunda etapa, aos 27 minutos, quase aumentou o drama tricolor, mas o chute do meia Moisés explodiu no travessão de Lomba.

Ainda sem Souza, que cumprirá o último dos seus quatro jogos de punição, o Bahia volta a campo às 18h30 do próximo sábado, 11, contra o Cruzeiro, em Pituaçu; às 16h do domingo, 12, a Lusa recebe o Botafogo no Canindé.

Meio campo estéril - Os poucos torcedores que foram a Pituaçu nesta quarta-feira viram um Bahia mais uma vez dependente das limitações dos volantes Fahel, Fabinho e Hélder, que, acompanhados de Lulinha, se revezaram durante todo o primeiro tempo para descumprir a função de armar as jogadas ofensivas.

O jogo até começou bem movimentado, com as duas equipes a imprimir velocidade nas jogadas de ataque, mas faltou qualidade. A Lusa, mais entrosada do que o tricolor, levou perigo pela primeira vez aos oito minutos, quando Ananias pegou sobra na área e chutou forte; a bola bateu em Ávine e saiu pela linha de fundo.

A primeira boa chegada do Bahia aconteceu somente aos 15 minutos: Fabinho lançou Júnior na grande área e o centroavante tricolor, livre, desperdiçou a chance com um chute fraco pela linha de fundo. Daí em diante, o jogo perdeu em intensidade e seguiu sem grandes lances de perigo.

Com Boquita, a Portuguesa chegou mais uma vez, aos 26 minutos, mas o tiro do volante passou apenas ao lado da meta de Lomba. Três minutos depois, Zé Roberto recebeu passe na entrada da área, girou sobra a marcação e rematou de esquerda; para fora. Por meio de Bruno Mineiro, que aproveitou sobra na área, a Lusa até balançou as redes, aos 34 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos 37, Diones mandou uma bomba da intermediária e obrigou Dida a defender em dois tempos. E foi só.

Nada mudou - Caio Júnior reconheceu as más atuações de Ávine e de Júnior e voltou para o segundo tempo com Gabriel e Rafael em seus lugares, respectivamente. Mas, em lugar de ter se mantido inofensivo, o tricolor cedeu mais espaços e a Portuguesa começou melhor.

Logo aos três minutos, Ananias partiu em velocidade pelo lado direito e cruzou rasteiro para a entrada da área, onde Bruno Mineiro apareceu para tocar na saída de Lomba, que ainda tocou na bola, que perdeu velocidade e foi impedida de ultrapassar a meta tricolor por um carrinho de Diones.

O tricolor tentou sufocar o time paulista em seu campo de defesa, mas não criou alternativas para passar pelo bloqueio da Lusa. A melhor chance do Bahia aconteceu aos 14 minutos: pelo lado direito, Gabriel cruzou na conta para Rafael, que, de peixinho, mandou a bola muito perto do gol de Dida; para fora.

O rubro-verde paulista quase balançou as redes de Marcelo Lomba, aos 27 minutos, mas a bomba com que Moisés tirou proveito de sobra na área levou a bola caprichosamente no travessão. Daí em diante, sem organização, o Bahia tentou chegar ao gol que lhe daria mais dois pontos na tabela e esbarrou em suas próprias fragilidades. Restam mais 23 rodadas para reagir.

