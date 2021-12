Em noite para ser esquecida, o Bahia foi atropelado pelo Flamengo, em Pituaçu. O Rubro-negro dominou o jogo do começo ao fim e venceu por 5 a 0, com três gols de Gabriel Barbosa. Pedro e Vitinho completaram a goleada.

Foi a segunda derrota seguida do Tricolor na Série A do Campeonato Brasileiro. O time segue estacionado nos 17 pontos, e termina a 12ª rodada na oitava posição da tabela. O Bahia volta a campo no próximo domingo, 25, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão.

Rafael Teles Bahia joga mal e é atropelado pelo Flamengo em noite de Gabigol

O jogo

Bahia e Flamengo protagonizaram um jogo movimentado desde os primeiros minutos em Pituaçu. O problema é que quem ditou o ritmo dessa movimentação foram os rubro-negros, que chegaram a ter 70% de posse de bola na primeira etapa.

Além de ter a redonda, os visitantes também foram responsáveis pelas primeiras chances de gol, com Gabriel Barbosa e Michael, em finalizações dentro da área.

A partida seguiu com imposição do Rubro-Negro. O time treinado por Renato Gaúcho pressionava a saída de bola do Tricolor, que em alguns momentos ensaiou entregar a posse dela no campo de defesa. Com dificuldade para sair jogando, o Esquadrão apareceu pouco para incomodar Diego Alves no começo do jogo.

O domínio do Flamengo virou gol aos 20 minutos. Nino Paraíba cometeu pênalti infantil em Arrascaeta, e Gabriel Barbosa converteu a cobrança que colocou os visitantes na frente do placar em Pituaçu.

A pressão rubro-negra continuou mesmo com o time em vantagem, e o segundo gol não veio por detalhes em duas jogadas que terminaram com a bola nos pés de Everton Ribeiro dentro da área tricolor. Para a sorte dos donos da casa, o camisa sete tomou decisões erradas nas duas situações.

Com 35 minutos foi Matheus Teixeira que impediu um novo gol do Flamengo. O goleiro defendeu uma bomba disparada por Diego, sozinho, próximo a marca do pênalti.

No ritmo que os visitantes atacavam, o segundo gol parecia ser só uma questão de tempo, e ele veio aos 41’. Isla avançou pela direita e cruzou rasteiro para Gabriel Barbosa, que se antecipou ao defensor e desviou com a parte externa do pé para balançar a rede mais uma vez.

Segundo tempo

Só na volta do intervalo o Bahia conseguiu as primeiras chegadas com perigo. Gilberto finalizou de dentro da área, aos quatro, e Matheus Galdezani acertou o travessão em chute de longa distância, aos seis.

Lá atrás, no entanto, a dificuldade continuava a mesma e aos sete minutos Gabigol quase marcou mais um. Ele ganhou de Patrick d Lucca no meio de campo e avançou até finalizar da entrada da área. Matheus Teixeira fez a defesa com o pé.

Passados dez minutos eles voltaram a se encontrar, e dessa vez o goleiro não teve chances. Gabriel barbosa aproveitou falhar de Ligger, invadiu a área e marcou o terceiro dele na noite de ontem.

A saída de Gabigol parecia ser a única boa notícia da noite, mas aí Pedro, que entrou no lugar do camisa nove, manteve a rotina de gols do ataque rubro-negro e fez o quarto dos visitantes, em novo vacilo de Ligger.

Ainda deu tempo para Vitinho, mais um vindo do banco, fazer o quinto e colocar números finais no massacre do Flamengo em Pituaçu.

