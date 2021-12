Bahia joga em Londrina para melhorar histórico no Paraná

A época da colheita, de maio a agosto, já passou. Mas tudo bem. O Bahia, em sua primeira visita histórica para jogo oficial na Rota do Café paranaense, não tem intenção de fazer turismo.

Londrina, capital do plantio do café no Paraná, será hoje o palco de mais um confronto decisivo para a pretensão de acesso do Tricolor na disputa da Série B. A partida começa às 19h15 em praça de nome sugestivo: Estádio do Café. O rival, Londrina, ocupa a quarta colocação, o que o devolveria à elite do futebol brasileiro após 35 anos.

Com 45 pontos, o Tubarão perde seu posto para o Bahia se for derrotado. Neste caso, para ficar no G-4 o Esquadrão ainda teria de torcer por tropeço de Avaí (3º, recebe o Goiás às 21h30) ou Brasil de Pelotas (5º, tem a visita do lanterna Sampaio Corrêa no mesmo horário).

Em geral, o Bahia costuma sofrer quando vai ao sul do país. O desgaste das longas viagens e o clima bem mais frio do que o nordestino pesa no retrospecto como visitante contra os sulistas. Desde domingo em Londrina, após trajeto aéreo de mais de cinco horas, a delegação tricolor ainda sofreu com chuva, neblina e um frio de 16° na atividade desta segunda-feira, 3, no centro de treinamentos do PSTC, outro time da cidade que disputa a elite do Campeonato Paranaense.

No entanto, a previsão do tempo é boa para hoje, com chance baixa de chuva e máxima de 27°. Assim, aumenta a possibilidade de o Esquadrão melhorar seu histórico de partidas fora de casa contra equipes do Paraná. Conquistou apenas quatro triunfos, somou 11 empates e sofreu 25 derrotas.

Um desses jogos ocorreu em Joinville (SC) há seis anos, quando o Coritiba cumpria punição de perda de mando de campo. Dos demais, apenas um não teve a capital Curitiba como palco. Em 1978, o Bahia fez sua única partida oficial em cidade do interior paranaense: no Estádio Willie Davids, em Maringá, bateu o Grêmio local por 2 a 1, gols de Ricardo Longui e Douglas, um dos maiores ídolos da história tricolor. Maringá fica a pouco mais de 120 km de Londrina.

Alheios aos detalhes extracampo, os jogadores do Esquadrão preferem se concentrar na própria equipe do LEC. "Sabemos da qualidade do Londrina. Vamos assistir aos vídeos, ver os pontos fracos deles e fazer um grande jogo. Temos que colocar na nossa mente que é hora de embalar. É uma grande oportunidade para eles saberem que o Bahia está firme", afirmou o meia Renato Cajá.

Mesmo time?

Sem problemas de lesão no grupo e comemorando o fato de ninguém ter levado cartão no último jogo, o triunfo por 2 a 0 sobre o Criciúma na Fonte Nova, o técnico Guto Ferreira deverá repetir a escalação. Nesta segunda, em Londrina, trabalhou a parte tática e cobranças de bola parada depois de mostrar vídeo sobre o adversário.

No Tubarão, destaque para a volta do destaque Zé Rafael no meio. Marcondes substitui o lesionado Matheus na zaga e os atacantes Keirrison e Alisson Safira brigam por vaga.

