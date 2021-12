Bahia joga bem, mas perde em Medellín e sai em desvantagem

Depois de 24 anos sem disputar uma partida oficial longe do Brasil, o Bahia estreou na fase internacional da Copa Sul-Americana na noite de quinta-feira, 26, pelas oitavas de final do torneio e e saiu em pequena desvantagem da cidade colombiana de Medellín.

Mesmo encarando o atual campeão colombiano de igual para igual e mantendo maior volume de jogo - principalmente na primeira etapa - o tricolor acabou caindo por 1 a 0, com um gol contra do volante Diones, aos 12 minutos da primeira etapa.

Sem manter o mesmo ritmo na etapa complementar, o Esquadrão não conseguiu furar o bloqueio montado pelo time colombiano - que seguiu para o décimo jogo seguido sem levar gols - e retorna para casa com o revés na bagagem.

A decisão pela vaga ficou para a Fonte Nova. O Bahia vai receber o Nacional em seus domínios no dia 24 de outubro (quinta-feira), às 19h30, pela partida de volta das oitavas de final. O Esquadrão precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às quartas.

Como gols marcados fora de casa contam como critério de desempate, se tiver a defesa vazada no segundo jogo, o tricolor vai precisar bater por três gols de diferença para avançar. Se o resultado se repetir, mas com triunfo do Esquadrão, o vencedor será definido nos pênaltis.

Antes disso o tricolor volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Já no próximo domingo, 29, o time recebe o Vasco na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 24ª rodada do torneio nacional.

Dois tempos, duas posturas

Longe do calor baiano, um adversário invicto há 23 partidas e há nove jogos sem tomar gol. Este foi o cenário que o Bahia encontrou na cidade de Medellín, depois de 13 mil quilômetros de viagem, e não tomou conhecimento do time da casa.

Mesmo com o gol sofrido aos 12 minutos de jogo, o Bahia não se intimidou com os gritos da torcida alviverde dominou as ações ofensivas na primeira etapa. Explorando a velocidade de Wallyson e Marquinhos Gabriel, o Esquadrão chegou perto de abrir o placar na primeira etapa, quando manteve maior volume de jogo, mas parou no forte sistema defensivo do Nacional.

No entanto, o time retornou do intervalo sem a mesma pegada que iniciou o jogo e por pouco não levou o segundo gol. Marcelo Lomba fez pelo menos duas defesas difíceis, evitando chance clara de gol do time da casa.

O técnico Cristóvão Borges mexeu na equipe colocando William Barbio para explorar mais em velocidade, mas o time não manteve o mesmo rendimento. Poupado na etapa inicial, o atacante entrou em lugar de Marquinhos Gabriel, um dos destaques do time no primeiro tempo, e o tricolor não conseguiu marcar o gol de empate.

Duro golpe

Com maior volume de jogo no início da partida, o tricolor tomou um banho de água fria antes da primeira metade da etapa inicial, quando Diones tentou cortar cruzamento da direita e desviou para o próprio gol.

Em uma noite que parecia nada inspirada, o Nacional criou poucas jogadas de ataque e parou algumas vezes no goleiro Marcelo Lomba, que pouco trabalhou mas apareceu bem quando acionado.

O time da casa montou um forte sistema defensivo e conseguiu anular todas os lances ofensivos tricolor e conseguiu abrir uma pequena vantagem para o jogo de volta, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo