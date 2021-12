A notícia de que Matheus Teixeira não viajou para a Argentina para encarar o Independiente na noite desta terça-feira, 18, deixou o torcedor tricolor apreensivo. O sentimento se justificou. Douglas, ex-titular, demonstrou, novamente, não estar pronto para a missão de defender a meta do Bahia. Falhou em uma decisão e comprometeu as chances de classificação do clube às oitavas de final.

Óbvio que a culpa não é exclusivamente do goleiro. Durante a partida, o Bahia teve melhor desempenho que o adversário. Ficou a um fio de conseguir seu primeiro triunfo na Argentina na história, mas sucumbiu novamente.

O resultado, de 1 a 0, deixa o Esquadrão na segunda colocação do Grupo B, com 8 pontos. O Rei de Copas assume a liderança, com 11. Na última rodada, os comandados de Dado Cavalcanti precisam vencer o Montevideo City Torque e torcerem para os argentinos perderem do Guabirá, que ainda não venceu nenhum jogo na competição, para se classificar.

Nuno Krause* e Redação Bahia joga bem, mas falha e perde para o Independiente na Argentina

Altos e baixos

O Bahia teve tudo para impor seu ritmo à partida, e de fato o fez durante a parte inicial do primeiro tempo. Contudo, perdeu o compasso - e a posse - e sofreu mais do que precisava.

Aos 11 minutos, Rossi encontrou belo passe para Nino na direita. O lateral cruzou na cabeça de Gilberto, que dividiu com Bustos e mandou na rede pelo lado de fora. Logo na sequência, o camisa 7 tabelou com Rodriguinho e chutou de longe, de esquerda, para fora.

A primeira chance de verdadeiro perigo do Independiente surgiu aos 18 minutos, com Palacios. O atacante arriscou de longe, com força, Douglas tentou encaixar e quase entregou. Por sorte, a bola foi para escanteio.

A melhor jogada do Esquadrão ocorreu aos 23 minutos. Daniel fez bom passe para Rossi na direita. O atacante achou Thaciano, que, dentro da área, chutou por cima do gol de Sosa.

A partir daí, como citado, o Rei de Copas dominou a partida. Porém, com dificuldade de encontrar espaços na defesa tricolor, sua melhor oportunidade foi um lance polêmico. Bustos, que deu trabalho para o lado esquerdo da defesa do Bahia, fez tabela com Palacios, entrou na grande área e cavou pênalti, após passar por Rodriguinho. O árbitro mandou o jogo seguir.

Faltou o gol(eiro)

A postura do Bahia no segundo tempo foi melhor. Sem a bola, os comandados de Dado Cavalcanti não deram espaço para o adversário e, com ela, criaram boas oportunidades. A primeira delas, aos 6 minutos, terminou com grito de gol. Porém, Thaciano, autor do tento, estava impedido.

Rodriguinho protagonizaria duas quase assistências nos minutos seguintes. Na primeira, aos 14', ele cobrou escanteio, o goleiro deixou o gol vazio e, por ter dividido com o zagueiro adversário, Juninho não conseguiu direcionar a bola ao gol. Aos 21', o meia encontrou novamente o zagueiro na área, dessa vez livre, em cobrança de falta. Juninho repetiu o repertório.

O Independiente só veio assustar aos 27 minutos, quando Velasco, clareou para a perna esquerda e chutou com perigo, próximo à trave de Douglas.

A falha do goleiro ocorreu aos 28 minutos. Em cobrança de falta do Independiente, o ele saiu mal, nos pés de Thonny Anderson, espalmou em cima do centroavante e a bola entrou. Gol contra. Jogada patética para qualquer time do mundo.

*Sob supervisão dos editores Daniel Dórea e Nelson Luis

