Bahia joga bem, mas cede empate no fim e mantém jejum

Quinto jogo seguido sem triunfo no Campeonato Brasileiro e a manutenção do tabu de 28 anos sem vencer o Coritiba no torneio nacional. Assim o Bahia terminou o duelo com o Coxa na tarde deste domingo, 15, quando empatou em 2 a 2 no Couto Pereira depois de ter a vitória nas mãos até os 46 minutos da segunda etapa.

Os gols do Esquadrão foram anotados por Wallyson e William Barbio, enquanto Titi marcou contra o primeiro do time paranaense. Mas Alex, no último lance da partida, acertou uma bela bicicleta e conseguiu evitar a derrota dentro de casa.

O triunfo colocaria o tricolor em uma posição menos incômoda na tabela e daria novo fôlego para se distanciar da ameaça da zona de rebaixamento. Com o empate, o time foi a 24 pontos e permanece a apenas um do Z-4.

O próximo compromisso do Bahia será na quinta-feira, 19, às 21h, quando recebe o Internacional na Arena Fonte Nova. Já o Coritiba encara o Goiás no próprio Couto Pereira um dia antes, quarta-feira, 18, também às 21h.

Postura diferente

O Bahia começou a partida com uma atitude diferente da apresentada nas últimas partidas. Mesmo atuando fora de casa, o time não se intimidou com a torcida no Couto Pereira e conseguiu abrir o placar logo aos 19 minutos.

William Barbio conseguiu ótimo passe para Wallyson, que bateu colocado no canto de Vanderlei.

O tricolor conseguiu emplacar boas chances depois de abrir o marcador e conseguiu ampliar com o próprio William Barbio, no início da segunda etapa. O time alviverde tentava em cobranças de bola bola parada com Alex e Júlio César, mas o camisa 10, bem marcado, pouco conseguiu fazer durante a partida.

O zagueiro Titi marcou contra e o time retrocedeu a marcação. O Coxa adiantou e passou a trabalhar mais a bola no campo tricolor e conseguiu arrancar um empate no último lance da partida, com um belo gol de Alex.

Duplo jejum mantido

Com o empate no Couto Pereira, o Bahia manteve o jejum de não vencer o Coritiba há 28 anos na história do Brasileirão. Além disso, o que mais incomoda, é o recente, de seguir para a quinta partida sem conseguir a vitória no torneio nacional.

O último triunfo foi sobre o Náutico, lanterna da competição, no dia 25 de agosto. Antes disso, o time estava há quatro jogos sem vencer. No total foram apenas seis pontos nas últimas 10 partidas disputadas.

Estas atuações recentes causaram queda livre ao tricolor, que agora vê a zona de rebaixamento cada vez mais próxima. Se nas primeiras rodadas a equipe brigava para se manter no grupo dos quatro que se classificam à libertadores, hoje vê os times que lutam para não cair subir na tabela.

O Esquadrão foi a 25 pontos na 14ª posição. O Vasco, primeiro time na zona de degola, tem 24 pontos, empatado com Criciúma e São Paulo, que estão melhor posicionados pelos critérios de desempate.

