Bahia joga bem e vence Botafogo de virada

Com gols de Fernandão e Obina, ambos no segundo tempo, o Bahia venceu o Botafogo de virada na tarde deste domingo, 22, no Maracanã. Jogando bem, mas perdendo muitos gols, o tricolor conseguiu subir para a oitava posição no Campeonato Brasileiro, com 31 pontos, o mesmo do Vitória, mas com -3 gols de saldo, contra -2 do rubro-negro baiano.

O Bahia agora vai receber o Vasco, domingo, 29, às 16h, na Fonte Nova. Antes, terá uma partida pela Sul-Americana, contra o Atlético Nacional da Colômbia, na quirta-feira, 26o, às 21h50, no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia. O Botafogo vai receber a Ponte Preta no Maracanã, sábado, às 18h30.

Bahia em cima

O tricolor baiano parecia que estava jogando em casa no primeiro tempo. não tomando conhecimento do vice-líder do Brasileirão e partindo para cima. Mas os atacantes do Bahia estavam com os pés descalibrados e Jefferson também ajudou o Botafogo fazendo belas defesas. O gol do alvinegro foi aos 30 minutos, em cobrança de falta. Edilson cobrou e Lomba não chegou a tempo, com a bola passando por baixo do goleiro tricolor.

Mesmo com o placar atrás, o Bahia ainda teve chances com Fernandão, Hélder, Marquinhos Gabriel e Titi. A torcida do Botafogo chegou a vaiar o time, com a superioridade do Bahia. Na primeira etapa, o tricolor deu 13 chutes a gol, contra 2 do Botafogo.

Hora da virada

No segundo tempo, Osvaldo Oliveira tirou Seedorf e colocou Hyuri no Botafogo. A jovem estrela alvinegra assustou a defesa do Bahia e teve duas chances de ampliar o placar. Em uma, Lomba fez bela defesa e, na outra, Hyuri chutou para fora. O jogo ficou aberto e o Bahia ainda teve chances com Lucas Fonseca, que perdeu um gol incrível.

A virada chegou graças a uma substituição de Cristovão Borges. Wallyson entrou no lugar de Madson aos 23 minutos e botou fogo no jogo. Logo que entrou, ele recebeu boa bola e chutou forte, mas a zaga desviou para escanteio. Menos de dez minutos depois, ficou frente a frente com Jéfferson, que salvou o Botafogo.

Já com Obina em campo, Wallyson recebeu e cruzou na cabeça de Fernandão, aos 36 minutos, empatando a partida. Quatro minutos depois, em cobrança de falta, Wallyson também acertou o pé e Obina fez o gol da virada após cruzamento. O Botafogo foi desesperado para o ataque, mas não teve chance de empatar.

