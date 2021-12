Demorou três partidas, mas o Bahia conseguiu o seu primeiro triunfo na temporada 2020 ao vencer o Vitória da Conquista por 2 a 0 neste domingo, 26, pela segunda rodada do Campeonato Baiano. Os gols do triunfo do Tricolor que disputa o torneio estadual com o time de transição foram marcados por Willean Lepo e Gustavo.

Com o triunfo, o Bahia chega a quatro pontos no Baianão. O próximo duelo do Tricolor pelo campeonato será contra o Bahia de Feira, na próxima quarta-feira, 29, às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

Jefferson Domingos e Redação Bahia joga bem, bate o Conquista e vence a primeira na temporada

O jogo Bem postado em campo, o Bahia ditou o ritmo de jogo desde o apito inicial. A iniciativa foi premiada com um gol logo aos dois minutos. Após Ramon mandar a bola para a área em cobrança de falta, Ignácio se antecipou ao goleiro Lupitinha e desviou para o meio. O lateral Willean Lepo só completou para o gol. O segundo quase veio após nova jogada de bola parada. Em lance de escanteio curto, Arthur Rezende levantou e Ignácio cabeceou para fora, com muito perigo. Também em bola parada, o Vitória da Conquista chegou pela primeira vez, mas o gol de cabeça de Silvio foi anulado após o árbitro enxergar falta. Apesar do susto, o Bahia continuou melhor. Outro jogador que teve boa atuação foi o meia Arthur Rezende, que fez a sua estreia com a camisa tricolor. O habilidoso jogador, que veio do Guarani, se apresentou bastante para o jogo e melhorou a produção ofensiva do Esquadrão, que deixou de ser um time previsível, como foi na partida de estreia. O Tricolor de Aço aproveitou da superioridade para marcar o segundo gol ainda na primeira etapa, e foi um golaço do atacante Gustavo, um dos melhores do time no primeiro jogo. Aos 28 minutos, o camisa 7 recebeu com liberdade perto do círculo da área e mandou um chutaço para o gol, sem chances para o goleiro Lupitinha.

Bahia joga bem, bate o Conquista e vence a primeira na temporada | Foto: Divulgação/ATarde

Segundo tempo A intensidade Tricolor diminuiu um pouco, ainda assim, a equipe continuou com mais posse de bola e as oportunidades voltaram a aparecer aos poucos. Gustavo – sempre ele – quase fez um gol de placa, depois de aplicar um chapéu no goleiro. Rhamon Mexicano tirou quase em cima da linha. A bola sobrou para o atacante Alesson, outro estreante do dia, que chutou em cima da marcação. O gol na segunda etapa não saiu, mas ficou aquela sensação de que poderia ter sido de goleada. Em boa jornada, Gustavo manteve o nível de atuação e acertou a trave com um belo chute de canhota. Mas o triunfo consistente indica que os jovens podem dar conta do Baianão.

