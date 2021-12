Bahia joga a sua vida na Série B diante do Boa Esporte

Obrigado a vencer os três jogos que lhe restam se ainda quiser tentar o acesso, o Bahia tem, ao menos, uma bela inspiração. A sequência começa neste sábado, 14, às 16h30 (horário da Bahia), quando jogará pela 36ª rodada da Série B, em Varginha, diante do Boa Esporte, adversário que traz lembranças positivas aos tricolores.

No duelo de ida, pela 17ª rodada, o Esquadrão venceu por 4 a 1, na Fonte Nova. Foi a última vez que ganhou uma partida por mais de um gol de diferença. Desde então, atuou 20 vezes, duas pela Sul-Americana. Empatou nove, perdeu cinco e venceu seis (quatro por 1 a 0 e duas por 3 a 2).

As memórias daquele 7 de agosto trazem estímulo extra especialmente para a ala esquerda titular deste sábado. Contra o Boa Esporte, o meia Eduardo, contratado em maio, marcou seu único gol pelo Bahia. O passe veio do lateral Vitor, na primeira assistência da carreira do jovem de 21 anos, profissionalizado apenas em 2015.

Eduardo foi o melhor jogador daquela partida. Além do gol, o terceiro do Bahia, cobrou escanteio na cabeça do zagueiro Jailton, que abriu o placar, e deu linda bola para o centroavante Kieza, que anotou o segundo. Os dois passes contra o Boa se somam a outros sete que fazem do meia esquerda o recordista de assistências do Bahia nesta Série B.

As duas mais recentes ocorreram na Fonte Nova, há cinco dias, quando o Bahia ficou no 2 a 2 com o já rebaixado ABC. Eduardo se salvou do vexame com os passes para os tentos de Kieza e Roger. Neste sábado, projeta um dia ainda melhor.

"Tenho ajudado o clube e quero seguir contribuindo até o fim do campeonato. Nossa meta ainda não foi alcançada. Pretendo levar o Bahia de volta à Série A, de onde ele não deveria ter saído", disse o atleta, que, no fim do ano, se reapresenta ao Fluminense, dono de seus direitos.

Adversário desgovernado

Outro estímulo para o Bahia vem do adversário. Vice-lanterna com 24 pontos, 31 a menos que o Tricolor, o Boa Esporte já está rebaixado e é o único time que ainda não ganhou no returno. Foram dois empates e 14 derrotas.

Insatisfeito, Nedo Xavier, treinador, pediu demissão na quinta-feira, 12. Nesta tarde, a equipe será dirigida pelo auxiliar-técnico Carlos César, o Cesinha, uma espécie de 'faz-tudo' no clube há anos. Meses atrás, vinha com as funções de assessor de imprensa e supervisor do time, posto que o site oficial do Boa Esporte informa ser o seu até este sábado.

O elenco não possui destaques. Felipe Alves, artilheiro com quatro gols, rescindiu o contrato há 10 dias. Nos últimos quatro jogos - quatro derrotas - só três jogadores se mantiveram como titulares: os meias Thaciano e Clebson, além do goleiro Douglas. Este último, quando defendeu o Vitória, ficou marcado por ter falhado nos três gols que deram o título baiano de 2012 ao Bahia, no empate por 3 a 3.

Já no Bahia, o técnico Charles faz mistério. Mudança certa, só o retorno de Paulinho Dias após suspensão. Yuri vai para o banco de reservas.

