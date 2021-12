Bahia já treina de olho no Brasileirão; goleiro é integrado

Os jogadores do Bahia não tiveram tempo para lamentar a eliminação na Copa do Brasil e já voltaram aos treinos nesta sexta-feira, 17, visando o confronto com o Cruzeiro. O duelo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste domingo, 19, às 16h, no estádio do Mineirão.

Os atletas que atuaram mais de 45 minutos diante do Palmeiras foram liberados das atividades do dia. Já o restante do grupo realizou um trabalho físico na academia do hotel em que a delegação estava hospedada em São Paulo.

>> Enderson lamenta eliminação na Copa do Brasil e enaltece grupo

Em Salvador, houve um treinamento técnico que contou com as participações do atacante Clayton, do lateral-esquerdo Paulinho, do zagueiro Jackson e do goleiro Douglas. O arqueiro será integrada ao grupo que enfrenta a equipe mineira.

O Bahia segue para Belo Horizonte nesta sexta, 17, e encerra a preparação para a partida neste sábado, 18, no CT do Atlético Mineiro.

