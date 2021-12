Bahia já pode contar com o volante Pittoni

O volante paraguaio Wilson Pittoni já pode estrear com a camisa do Bahia na temporada. Ele foi regularizado junto a CBF, nesta quinta, 23, e ficará á disposição do técnico Marquinhos Santos para o jogo contra o Vitória da Conquista, no sábado, 25, às 18h30, na Arena Fonte Nova, válido pela Copa do Nordeste.

Dos contratados, apenas o meia argentino Emanuel Biancucchi ainda não teve seu nome no Boletim Informativo Diário (BID). A expectativa do Esquadrão é que o atleta seja regularizado até a próxima semana.

Na tarde desta quinta, o elenco tricolor se reapresentou no Fazendão após o empate contra o Santa Cruz. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram um trabalho regenerativo. Já o restante da equipe participou de uma atividade técnica em um dos campos do CT.

