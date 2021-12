Bahia irá presentear sócio-torcedores que residem em Porto Alegre

O Bahia segue estreitando sua relação com a torcida. Para a partida desta quarta-feira, 12, às 21h30, o Tricolor divulgou através de seu site oficial que contemplará os 12 associados que moram na capital gaúcha com os ingressos para o duelo que ocorre no Beira-Rio, válido pela nona rodada do Brasileirão.

De acordo com a assessoria do clube, cada torcedor terá direito a um bilhete e, além deles, um outro adepto também será presenteado. As entradas deverão ser retiradas no hotel indicado pela Central de Atendimento ao Sócio (CAS), através de e-mail.

🎫 Todos os sócios que moram no RS ganham ingresso pro jogo contra o Inter ➡️ https://t.co/aVCmM5DZPD #AssociouBrocou pic.twitter.com/FiwRwZxPyx — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 12 de junho de 2019

