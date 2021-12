Bahia intensifica treino de olho na estreia do Nordestão

O elenco do Bahia foi a campo para mais uma atividade com bola nesta sexta-feira, 20, no Fazendão, em preparação para a estreia na Copa do Nordeste, diante do Fortaleza, no Castelão, no próximo dia 26.

À tarde, o técnico Guto comandou um trabalho em campo e pediu muita movimentação dos atletas. Os volantes Feijão e Yuri, com cansaço muscular, ficaram na academia, assim como o lateral Wellington Silva, que está aprimorando a parte física.

Neste sábado, 21, o time volta a treinar em dois períodos no CT.

adblock ativo