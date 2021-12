Bahia intensifica treinamentos no Fazendão

O elenco do Bahia participou de um treino forte neste sábado, 16, no Fazendão. O clube segue a programação da intertemporada, que terá jogos amistosos até a estreia no Campeonato Baiano.

nesta manhã, os jogadores iniciaram os trabalhos na academia, com uma atividade na musculação. Logo após, o elenco desceu para o campo e participou de um treino técnico de posse de bola, em campo reduzido. O técnico Jorginho dividiu o elenco em duas equipes.

Segundo o departamento médico do clube, os únicos atletas que não desceram para o gramado foram Anderson Talisca e Ítalo Melo, que continuam realizando um trabalho de fortalecimento muscular. O lateral-esquerdo Ávine e o volante Toró também trabalharam na sala de musculação.

Após as atividades, o grupo foi liberado e deve se reapresentar na próxima segunda-feira, 18, às 9 horas, no Fazendão.

