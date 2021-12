Bahia intensifica treinamentos de olho na Florida Cup

O elenco do Bahia deu continuidade nesta sexta-feira, 6, aos treinos da pré-temporada. Os atletas compareceram ao Fazendão nesta manhã para um trabalho físico-técnico sob o comando o técnico Guto Ferreira.

Durante a atividade, o técnico do Tricolor focou na movimentação e no controle de bola dos atletas. O time volta a treinar em dois períodos neste sábado, 7.

A delegação do Bahia embarca para os Estados Unidos na próxima segunda, 9, onde disputará a Florida Cup. A estreia na competição acontece no dia 12, contra o Wolfsburg (ALE). No dia 15, o Tricolor encara o Estudiantes (ARG).

