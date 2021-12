Bahia intensifica trabalho físico no Fazendão

Vice-campeão baiano, eliminado na semifinal do Nordestão e na segunda fase da Copa do Brasil, além de um primeiro turno terrível na Série B. O 2016 do Bahia tem sido ruim. Por isso, qualquer período de treino pode servir para o Esquadrão ganhar um fôlego e evoluir na Segundona. O próximo jogo será no dia 16, na Arena Fonte Nova, contra o Atlético-GO.

"Quando temos períodos para treinar mais, a busca é melhorar aspectos que a equipe não vinha apresentando. A ideia é explorar o máximo desempenho físico e técnico desses atletas para que a gente consiga homogeneizar a condição do grupo. Não tenho dúvida que o segundo turno será muito bom e o Bahia estará entre os quatro classificados", disse Marcos Cézar, preparador físico.

A folga de segunda-feira, 1º, foi necessária para a realização, nesta terça, 2, de avaliações físicas em um aparelho isocinético, que indica se existe desequilíbrio muscular nos jogadores. Foi a primeira atividade dos 14 dias de treinos até o duelo com o Dragão.

Com uma fissura no pé, Jackson foi o único que ficou na fisioterapia - passará por novo exame de imagem. Os atletas que estão recuperados de lesões fizeram academia.

