Bahia inscreve a partir de quinta para eleição do clube

As chapas que pretendem participar das eleições da diretoria executiva do Bahia podem se inscrever entre quinta-feira, 20, e a próxima segunda, 24. A votação será no dia 13 de dezembro, de acordo com edital divulgado neste sábado, 15.

Para se candidatar é necessário ser sócio das categorias remido, patrimonial, contribuinte e fundador que se associou ao clube até 13 de dezembro de 2013. Já para votar precisa ter se associado até 6 de setembro, além de estar adimplente. Quem estiver em débito pode regularizar a situação até 30 de novembro na central de atendimento ao sócio, no shopping Capemi, das 9 às 17 horas.

