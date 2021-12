Bahia inicia venda de ingressos para partida de domingo, contra o Salgueiro

Com as atenções voltadas para a partida contra o Salgueiro, no domingo, 24, às 18h, na Arena Fonte Nova, pela sétima rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, o Bahia iniciou a venda de ingressos nesta quinta-feira, 21.

Para adquirir o bilhete, os torcedores poderão se dirigir nos Balcões de Ingresso, localizados nos shoppings da Bahia, Paralela e Bela Vista. Além disso, as bilheterias da Fonte Nova estarão disponíveis a partir dàs 10h do dia da partida.

As entradas podem ser adquiridas pelo site da Arena e nos balcões autorizados e lojas do oficiais do Tricolor. (confira abaixo). A limitação é de quatro bilhetes por pessoa.

