Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra Santos nesta quarta

O Bahia inicia nesta quarta-feira, 18, a venda de ingressos para o jogo contra o Santos, na Fonte Nova, no sábado, 21, às 16h, valída pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A comercialização é exclusiva para associados e via internet, pelo site da Arena (confira abaixo).

A venda será aberta para o torcedor em geral na quinta, 19. As entradas também estarão disponíveis em pontos físicos: balcões TicketMix dos shoppings da Bahia, Salvador e Cajazeiras, e lojas oficiais do Bahia nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Estrada do Coco.

A Bilheteria Norte da Fonte Nova passa a ser opção a partir de sexta, 20, das 10h às 18h, e no domingo, 21, começando às 9h.

Após 20 dias, o Bahia vai voltar a jogar com o apoio do seu torcedor. O Tricolor, que estreou com derrota no Brasileirão para o Internacional, por 2 a 0, busca um triunfo diante do Peixe para embalar.

adblock ativo