Bahia inicia venda de ingressos para jogo contra Paraná

Os ingressos para o jogo entre Bahia x Paraná, neste sábado, 27, na Fonte Nova, válido pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, começaram a ser vendidos nesta quarta-feira, 24.

Buscando a reabilitação na competição, O tricolor espera lotar a arena. Para isso, o clube preparou uma promoção para os setores Norte, Leste e Super Sul, que custarão R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

Além da promoção no valor das entradas, o Esquadrão trouxe de volta o 'Dia de Bahêa', que contará com uma série de atrações a partir das 14h30, incluindo o parque e show do Tio Paulinho para as crianças, exposições das taças dos títulos de 1959 e 1988, espaço para "food trucks", além de tarde de autógrafos com ídolos do clube.

Outra novidade fica por conta da reedição da promoção que permite ao sócio, com plano 'Acesso Garantido', levar um acompanhante gratuitamente para a partida.

