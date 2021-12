Bahia inicia venda de ingressos para estreia na Série A

Os ingressos para a partida de estreia do Bahia pelo Campeonato Brasileiro, contra o Corinthians, no domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova estão disponíveis para os torcedores.

A venda dos bilhetes se iniciou na terça-feira, 23, com exclusividade para os associados do clube, que puderam adquiri-los pela internet. No entanto, a partir desta quinta, 25, as entradas passaram a ser comercializados nos demais pontos de vendas para todos os torcedores. Os preços variam entre R$ 25 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge).

As entradas também podem ser adquiridas nos balcões autorizados, lojas oficiais do Tricolor e bilheterias da Fonte, no dia do jogo (confira abaixo). A limitação é de quatro bilhetes por pessoa.

