Bahia inicia venda de ingressos para duelo na Sul-Americana

Os ingressos para a partida entre Bahia e Atlético-PR, na próxima quarta-feira, 24, às 21h45, na Fonte Nova, já estão à disposição da torcida. Esse será o primeiro duelo entre as equipes pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Sócios do clube terão direito a promoção.

Os preços variam entre R$ 50 e R$ 100 pela internet e na forma presencial, está última com opção de meia entrada. Os bilhetes estão disponíveis no site da Arena Fonte Nova, desde esta quarta, 17, nas lojas físicas do shoppings da Bahia, Paralela, Bela Vista, Estrada do Coco e Multishop Boca do Rio, a partir do sábado, 20, e bilheterias da Fonte, na dia do jogo (confira abaixo).

Os associados sem o acesso garantido poderão comprar a entrada pela internet com 50% de desconto, exceto para o setor Lounge da Arena.

Os ingressos poderão ser comprados pelo site da Arena, em cinco shoppings e nas bilheterias da Fonte

