Começou neste domingo, 17, apenas pela internet, a venda de ingressos para o jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil para os torcedores não-sócios do Bahia. O duelo será contra o Luverdense, na quarta-feira, 20, às 22h, na Fonte Nova.

Nesta segunda-feira, 18, a venda abre também nos demais pontos oficiais, com direito a algumas novidades. As lojas Casa do Tricolor (sede de Bonfim, e dos shoppings Bela Vista e Paseo Itaigara) também passam a vender os bilhetes, mas apenas para os setores Oeste e Lounge da Fonte Nova.

O balcão Ticketmix do Shopping da Bahia também volta a vender o ingresso, para todos os setores. Além desses, as bilheterias da arena passam a vender as entradas a partir de terça, 19. A internet continuará disponível 24h por dia.

Preços promocionais

Além disso, até terça, os preços serão promocionais. O setor Super Sul, o mais barato, sai por R$ 20 inteira. O Norte sai por R$ 30; o Leste por R$ 44 e o Oeste por R$ 50. O Lounge Premium custa R$ 140. Sócios em dia têm direito a 50% de desconto, exceto para o Lounge, que sai por R$ 100.Bahia inicia venda de ingressos para duelo na Copa do Brasil

