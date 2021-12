Bahia inicia venda de ingressos para duelo contra o Fluminense

O Bahia iniciou nesta quinta-feira, 23, a venda dos ingressos para a partida contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova. O jogo está marcado para domingo, 26, às 19h, válido pela sexta rodada da Série A do Brasileirão.

As entradas podem ser adquiridas por meio da internet e nos balcões licenciados do clube (confira abaixo). No dia da partida, os bilhetes estarão disponíveis na Fonte Nova a partir das 11h, e pela internet até as 18h30.

O valor do ingresso varia entre R$ 25 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge). Para os visitantes, os bilhetes saem por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Há limite de quatro entradas por pessoa.

