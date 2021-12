Bahia inicia venda de ingressos nesta quarta-feira

Dono da quinta melhor média de público desta edição do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bahia espera contar com o forte apoio de sua torcida no jogo de despedida da Fonte Nova em 2017. O estádio – palco da memorável conquista da Copa do Nordeste neste ano – receberá o duelo entre o Tricolor e a Chapecoense às 18h de domingo, 26.

Os ingressos para o confronto poderão ser adquiridos a partir das 10h desta quarta-feira, 22, mas apenas para associados e via internet, pelo site da Arena – www.itaipavaarenafontenova.com.br.

A comercialização será aberta para o torcedor em geral na quinta, 23. Além da internet, as entradas também estarão disponíveis em pontos físicos: balcões TicketMix dos shoppings da Bahia (9h às 22h), Salvador (9h às 22h) e Cajazeiras (9h às 21h), e lojas oficiais do Bahia nos shoppings Salvador Norte (9h às 22h), Bela Vista (9h às 22h) e Estrada do Coco (9h às 21h).

A Bilheteria Norte da Fonte Nova passa a ser opção a partir de sexta, 24, das 10h às 16h, e no domingo começando às 9h.

Folga dupla

Após a derrota de domingo, em Recife, para o Sport, por 1 a 0, os jogadores do Esquadrão ganharam folga dupla – na segunda e nesta terça. Nesta quarta, retornam às atividades visando ao embate com a Chape.

Ausente da partida frente ao Leão da Ilha por suspensão, o volante Renê Júnior estará de volta no domingo. Também volante, Juninho foi substituído em Recife por conta de uma lesão muscular e não deverá ficar à disposição.

Outro jogador da posição, Yuri, que não foi aproveitado na disputa deste Brasileiro, tem como provável destino em 2018 o CSA, clube que assegurou acesso à Série B. Os alagoanos já dão o empréstimo como certo, mas o Bahia diz que o negócio não está concluído.

