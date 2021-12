Bahia inicia venda de ingresso para duelo com o Ceará, em Pituaçu

O Bahia iniciou nesta sexta-feira, 18, a venda de ingressos para a partida diante do Ceará, no estádio do Pituaçu. A disputa ocorre na segunda, 21, às 19h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.

As entradas podem ser adquiridas por meio da internet e nos balcões licenciados do clube (confira abaixo). No dia do jogo, as vendas estarão disponíveis nas bilheterias do estádio a partir das 11h45. Enquanto isso, a torcida adversária só poderá comprar a partir das 17h30, no dia da partida.

Em nota divulgada no site oficial do clube, foi informado o valor da arquibancada para R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 40 (sócio). Além disso, o setor cadeira amarela será reservado exclusivamente para os associados com acesso do Lounge Premium da Fonte Nova.

