Bahia inicia venda de ingresso para decisão contra o São Paulo

A rotina de jogos do Bahia na temporada segue frenética. Menos de 24h após o triunfo diante do Fluminense pelo Brasileirão, o Tricolor já iniciou nesta segunda-feira, 27, a venda de ingressos para o duelo diante do São Paulo. O jogo decisivo que vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil será realizado nesta quarta, 29, às 21h30, na Arena Fonte Nova.

As entradas podem ser adquiridas por meio da internet e nos balcões licenciados do clube (confira abaixo). No dia da partida, os bilhetes estarão disponíveis na Arena a partir das 11h.

O valor do ingresso varia entre R$ 30 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge). Para os visitantes, os bilhetes saem por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia). Há limite de quatro entradas por pessoa.

