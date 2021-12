Bahia inicia sequência de jogos em casa contra o São Paulo

Com 16% de chance de ser rebaixado para a Série B, segundo o site Infobola, e vindo de duas derrotas, para Goiás e Flamengo, o Bahia terá três jogos em sequência na Arena Fonte Nova(São Paulo, Nacional e Atlético-PR) para tentar se afastar do perigo da zona de rebaixamento e buscar a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana.

A trilogia de jogos em casa começa com a partida deste domingo, 20, contra o São Paulo, às 15 horas (16 horas, no horário de Brasília), devido ao início do horário de verão nas outras regiões brasileiras (o estado da Bahia está fora).

Seu adversário, o São Paulo, também está ameaçado pela zona de degola e tem apenas um ponto a mais que o Bahia. Entretanto, o tricolor paulista tem a terceira melhor campanha no returno, com 19 pontos, além de resultados recentes expressivos até mesmo fora de casa, como, por exemplo, a vitória sobre o líder Cruzeiro dentro do Mineirão, há duas rodadas.

Já o Bahia vem oscilando no returno e vê risco de rebaixamento de muito perto. O clube baiano está apenas quatro pontos acima do 17ª colocado. O tricolor baiano está na 14ª posição na tabela e estagnou com os mesmos 36 pontos. Já o São Paulo é o 12ª colocado, com 37 pontos.



Wallyson fora - O Esquadrão vem para o confronto com o São Paulo, com apenas um jogador machucado. O atacante Wallyson saiu do jogo contra o Flamengo sentindo uma lesão. Contudo mesmo que se recupere o atacante não poderá jogar por questões contratuais, pois o jogador pertence ao São Paulo. O time não tem jogadores suspensos. Estão pendurados: Angulo, Fahel, Fernandão, Jussandro, Rafael Donato e William Barbio.

Invencibilidade - O tricolor paulista arrancou para fugir da zona de rebaixamento e não perde há quatro jogos. Na última rodada, o clube goleou o Náutico por 3 a 0 no estádio do Morumbi.

O técnico Muricy Ramalho ainda não sabe quem escala na ala direita, ele tem a opção de improvisar o volante Wellignton ou colocar o lateral Douglas. Certo é o retorno de Paulo Miranda a zaga, depois de cumprir suspensão automática. No setor, Rodrigo Caio cumpre punição pelo terceiro cartão amarelo.

