Bahia inicia semana de treinos visando o Flamengo

O elenco do Bahia se reapresentou nesta terça-feira, 30, para dar início a semana de treinamentos visando o duelo com o Flamengo no próximo domingo, 4, pela 13° rodada da Série A do Brasileirão. Sem vencer a sete jogos, o Tricolor recebe a equipe carioca neste domingo, 4, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Nesta manhã, os atletas que começaram com titular na partida contra a Chapecoense, no último domingo, 28, realizaram apenas uma atividade regenerativa. No campo 1 do CT do Fazendão, o treinador Roger Machado orientou o grupo em um treino técnico em espaço reduzido. Ele também trabalhou duelos de um contra um, dois contra dois e, por último, separou os jogadores em duas equipes para uma atividade de troca de passes e finalizações.

Voltando de lesão, o atacante Élber iniciou o treinamento em campo com os demais companheiros, porém, na segunda parte, fez um treino físico especial. Já o lateral direito Nino Paraíba, recuperado de dores no tornozelo, trabalhou normalmente com o restante do grupo. O volante Elton e o meia Guerra, em fase de recuperação, fizeram apenas uma atividade na academia de musculação do clube.

