Bahia inicia semana de treinos no Fazendão

O Bahia iniciou nesta terça-feira, 6, a preparação visando o duelo diante do Palmeiras pela Série A do Brasileirão. A partida será no próximo domingo, 11, às 16h, em São Paulo, válida pela 14° rodada.

Os atletas que atuaram como titulares contra o Flamengo, no último domingo, 4, ficaram na fisioterapia e sala de musculação. Os jogadores que atuaram menos de 45 minutos participaram de um coletivo sob o comando do técnico Roger Machado.

Uma das equipes atuou com Anderson; Ezequiel, Marllon, Wanderson e Xandão; Ronaldo, Shaylon, Iago, Guilherme e Alisson; Arthur Caíke. O segundo time contou com João Victor; Rodrigo Sabará, Jackson, Lucas e Eduardo; Clayton, Dimitri, Marco Antônio, Elly e Élber; Fernandão.

Recuperados de lesão, o volante Elton e do meia Guerra desceram para o campo e deram continuidade ao processo de transição. Com dores no quadril, o lateral Giovanni fez tratamento na fisioterapia. O elenco Tricolor volta às atividades na manhã desta quarta, 7.

