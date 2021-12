Bahia inicia 'semana Bragantino' pensando no acesso

Após folga no domingo, 13, o elenco do Bahia iniciou a preparação para o duelo decisivo contra o Bragantino, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A partida é válida pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão.

Como de costume, no primeiro treino após os jogos, os titulares fizeram um trabalho regenerativo. No entanto, o técnico Guto Ferreira submeteu os atletas reservas a um trabalho com bola.

O volante Juninho ficou tratando de uma entorse no joelho e no tornozelo no departamento médico.

Para o jogo que pode garantir o acesso diante do Bragantino, o Esquadrão terá as voltas do zagueiro Jackson, que cumpriu suspensão diante do Luverdense, e do atacante Allano, que cumpriu punição por ter sido expulso diante do Sampaio Corrêa.

O elenco volta a treinar nesta terça-feira, 15, às 8h30.

Acesso

Depois do sofrido empate contra o Luverdense, no sábado passado, pela 36ª rodada da Série B, o Tricolor deu mais um passo a caminho do acesso. Porém, para carimbar o passaporte já no próximo sábado, o Esquadrão precisa de uma combinação de resultados.

A conta é simples: para chegar na Série A na 37ª rodada, o Bahia precisa vencer o Bragantino e torcer por um tropeço do Náutico, que pega o Tupi-MG, fora de casa. Isso porque o Bahia, caso vença, chega a 63 pontos e, se o Náutico empatar, chegará a 58 pontos e não poderá mais alcançar o Esquadrão na última rodada.

Ingressos

A expectativa é de casa cheia para o duelo que pode garantir o acesso, no sábado: o Tricolor vendeu todos os 43.535 ingressos disponíveis para o jogo contra o Bragantino.

🔝 Recorde 👏👏👏 ✔ 43.535 ingressos garantidos ⚽ Bahia x Bragantino 🏟 Fonte Nova 📅 19/11/2016 🕟 16h30 (Salvador) 🙏 Papai do céu nos abençoe 💙❤ pic.twitter.com/spNKTjbduO — Marcelo Sant'Ana (@omarcelosantana) 11 de novembro de 2016

