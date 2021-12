Bahia inicia segundo turno longe de casa contra o Avaí

O segundo turno da Série B chegou e o Bahia encontra-se muito longe do seu objetivo. O Tricolor terminou a 19ª rodada em 10º, com 25 pontos - oito atrás do G-4 e apenas cinco acima da zona da degola.

Neste sábado, 20, o Esquadrão abre o returno diante do Avaí, em Florianópolis, às 19h30. Lá, o adversário, que terminou o 1º turno em 15º, é forte: perdeu apenas uma partida, para o rival estadual Joinville.

A chance de acesso para o Bahia ainda existe, mas diminui mais a cada rodada. Segundo o departamento de estatística da UFMG, o Tricolor tem 7,5% de chances.

A pontuação necessária para garantir o acesso, segundo o mesmo departamento, é de 63 pontos. Isso significa que o time de Guto Ferreira precisa somar 38 dos 57 pontos a serem disputados.

A conta tem que começar neste sábado. No returno, o Bahia disputará mais partidas fora de Salvador do que em casa. Das 19, serão dez como visitante. Isso significa que, mesmo que vença todos os pontos na Fonte Nova, ele precisará somar mais 11 como visitante.

O zagueiro Jackson, um dos capitães do elenco e que retorna de lesão contra o Avaí, entende a dificuldade: "Temos que ganhar entre 13 e 14 dos 19 jogos pela frente. Ainda há esperança e enquanto ela existir, vamos brigar. Esse é o nosso objetivo", disse.

O lateral direito Eduardo é outro que garante estar confiante: "O resultado não está vindo agora, mas acredito que, quando a gente conseguir jogar o nosso jogo, e fazer tudo que a gente vem treinando, com certeza eles virão. Acho que está faltando muito pouco para a equipe se acertar definitivamente".

Retorno

Jackson, que sofreu uma fissura no pé contra o Sampaio Corrêa, ficou mais de um mês fora de atividade e perdeu os últimos três jogos. Nesse meio tempo, o Bahia contratou Tiago, que será seu parceiro de zaga neste sábado. "Acredito que não vou sentir tanta dificuldade de fazer dupla com ele. Viemos conversando todos os dias para que a gente possa se acertar rapidamente", disse Jackson.

Para a partida, Guto Ferreira não terá à disposição o volante Feijão, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético-GO. Seu substituto será o meia Juninho, fazendo assim, ao lado de Luiz Antônio e Renato Cajá, um meio-campo mais técnico.

O atacante Luisinho, em baixa no elenco, não foi convocado para o duelo por opção do técnico. Victor Rangel, contratado na última semana junto ao América-MG e já regularizado, é a novidade no grupo, mas começará no banco.

A boa notícia ficou por conta do retorno do atacante Hernane, que perdeu treinos durante a semana com dores na lombar. Ele será titular.

