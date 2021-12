Bahia inicia reformulação nesta quinta-feira

Se o presidente Marcelo Sant'Ana cumprir sua promessa, nesta quinta-feira, 7, os jogadores e demais funcionários do Bahia serão comunicados se ficam no clube. Nesta quarta, 6, já ocorreu a primeira dispensa: a do preparador físico Réverson Pimentel.

Após a derrota por 1 a 0 em casa para o Vila Nova, na terça, 5, o mandatário deu prazo de 48 horas para promover mudanças. O período se encerra na noite desta quinta, com o embarque para Porto Seguro, onde o elenco realizará um período de treinos de seis dias.

"É inegável que, nas próximas 48 horas, jogadores terão que sair e outros terão de ser contratados", disse, não limitando as demissões aos atletas: "As saídas acontecerão em todas as áreas. Se a gente achar que a mudança vai ajudar o Bahia, vamos fazê-la".

A diretoria aproveitou a folga do elenco nesta quarta para traçar as mudanças e informou apenas que as decisões serão comunicadas nesta quinta. A lista de dispensados possui candidatos. Expulso após dar uma cotovelada num jogador do Vila Nova, o lateral direito Hayner, que tem contrato até maio do ano que vem, é um deles.

O empresário do jogador, Marivaldo Nascimento, confirma: "A chance é de Hayner ser emprestado. Éder Ferrari, (gerente de futebol) me ligou hoje e pediu para conversar amanhã (quinta-feira). Vamos procurar um clube pra ele", disse.

A declaração de Marivaldo, aliás, desmentiria a especulação de que a saída de Ferrari seria uma das mudanças efetuadas na direção do clube.

Outro atleta que pode deixar o clube é Danilo Pires, mas por outra via: "Fiquei preocupado com o que veicularam e liguei para o Bahia. Nei Pandolfo (diretor de futebol) me garantiu que ele não está na lista", disse o empresário do volante, Fábio Britto. "Mas tenho propostas por ele e iniciamos uma conversa para liberá-lo", completou.

O atleta, que tem passe ligado ao Santa Rita (AL), está emprestado até o final do ano. "Conversei com Danilo e ele está insatisfeito de ser usado fora da sua posição. Danilo não é ponta, é um segundo volante de alto nível. Até por esse motivo, decidimos conversar para liberá-lo", alegou o agente.

Mais nomes?

Chegou a ser veiculado por parte da imprensa baiana que o volante Paulo Roberto o atacante Thiago Ribeiro também estariam na lista.

"Quem falou isso é mentiroso. Ele está satisfeito no clube e não vejo motivos para sair", disse o agente de Paulo Roberto, Eduardo Madeira.

Procurada, a empresária de Thiago Ribeiro, Stephanie Figger, preferiu não se pronunciar. O atleta também não retornou as mensagens enviadas pelo celular.

A delegação, provavelmente já enxuta, embarca na noite desta quinta para Porto Seguro. Treina lá em dois períodos até a quarta-feira, dia 13, quando viaja para São Luiz. No domingo, enfrenta o Sampaio Corrêa, às 21h30.

