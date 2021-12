Bahia inicia preparativos para pegar o xará de Feira

O elenco do Bahia voltou a treinar nesta segunda-feira, 6, desta vez focado no jogo contra o Bahia de Feira, válido pela terceira rodada do Campeonato Baiano.

A primeira atividade foi física, na academia situada no CT do clube. Depois, os atletas titulares contra o Moto Club, no domingo, 5, participaram de um trabalho técnico com bola. Já os demais jogadores fizeram um treino físico-técnico.

O atacante Edigar Junio, com uma lesão no pé, e o lateral Matheus Reis, sentindo dores no púbis, não treinaram e ficaram no departamento médico. Já o volante Yuri, com dores no joelho, foi a campo e fez uma atividade física separada do restante do elenco.

Na tarde desta terça, 7, às 15h30, o time volta a treinar no Fazendão.

Ingressos

Os ingressos para Bahia x Bahia de Feira começaram a ser vendidos nesta segunda, 6. A arquibancada custa R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira). Já o setor cadeira está por R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

