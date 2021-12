Bahia inicia preparação para pegar a Ponte Preta

O Bahia começou a preparação para confronto com a Ponte Preta no próximo sábado, 13, no Moisés Lucarelli, em Campinas. A delegação tricolor continua em solo paulista e realizou as atividades no Centro de Treinamento do Audax/SP na tarde desta quinta-feira, 11.

Os titulares do time que derrotaram o São Paulo ficaram no hotel e fizeram um treino regenerativo com o fisioterapeuta Diogo Thomaz. Eles realizaram alongamentos e em seguida uma atividade na piscina. Os demais jogadores treinaram com bola no CT.

Cristóvão Borges comandou treinamento de posse de bola com os jogadores reservas. O único que atuou contra o São Paulo e treinou em campo foi o goleiro Marcelo Lomba, que aprimorou fundamentos com Omar e o preparador Ricardo Palmeira.

Fora do duelo com a Macaca, Titi retornou a Salvador e treinou no Fazendão. Wallyson, que viajou a São Paulo com a delegação mas não pôde atuar na última partida por questões contratuais, deve ser relacionado e pode estrear com a camisa tricolor.

