Bahia inicia preparação para enfrentar Sport

Mesmo com uma semana de folga da Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia não teve descanso e iniciou na manhã desta segunda-feira, 17, a preparação para o duelo contra o Sport na quarta, 19, na Arena Fonte Nova, às 22h, em estreia da equipe na Copa Sul-Americana.

O primeiro treino da semana foi uma atividade física no campo do Fazendão e contou com o retorno dos laterais Ávine e Adriano, que treinaram com o grupo após várias rodadas fora da equipe por conta de lesões. Já os jogadores Kieza e Iuri fizeram tratamento na sala de fisioterapia, pois se recuperam de entorses no tornozelo.

Durante a tarde, o Tricolor volta a treinar no Fazendão. O trabalho será com bola e o técnico Sérgio Soares deve começar a esboçar a equipe titular que enfrenta o Leão da Ilha do Retiro.

