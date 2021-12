Bahia inicia preparação para enfrentar o líder Corinthians

Após o empate heroico contra o Palmeiras, parte do elenco do Bahia se reapresentou na academia de um hotel em São Paulo nesta sexta-feira, 13, onde iniciou a preparação para o jogo deste domingo, 15, contra o líder Corinthians, às 18h (horário local), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os onze atletas que iniciaram a partida na capital paulista não participaram do treinamento, composto apenas pelos reservas e jogadores que entraram durante o jogo.

Para o duelo contra o alvinegro paulista, o Tricolor conta com o retorno de Tiago e Edson, que cumpriram suspensão, além de Thiago Martins, Matheus Sales e Allione, que não atuaram por uma cláusula no empréstimo do Palmeiras.

O zagueiro Jackson e os laterais Armero e Wellington Silva ainda se recuperam das lesões. O colombiano Mendoza, que pertence ao Timão, não jogará por questões contratuais.

A delegação retorna para capital baiana ainda nesta sexta, 13, e faz um único treino na manhã deste sábado, 14, no Fazendão.

