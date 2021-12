Bahia inicia preparação para confronto direto com a Lusa

Depois de duas partidas fora de casa (contra Santos e Náutico), o Bahia retomou as atividades no Fazendão na tarde desta terça-feira, 19, para começar a preparação para o confronto diante da Portuguesa, no domingo, 24, adversário direto na luta contra o rebaixamento.

Diferente dos primeiros treinos após as partidas, quando os titulares fazem o treino regenerativo e os reservas vão a campo, todo o elenco começou as atividades na academia. Na sequência, todo o grupo trabalhou com bola.

O técnico Cristóvão Borges comandou um treino com o grupo dividido em duas equipes, trabalhando a posse de bola e troca de passes. Os goleiros permaneceram com os preparadores Ricardo Palmeira e Maurício Aguiar, trabalhando fundamentos da posição.

Toda a atividade foi observada de perto pelo diretor de futebol, Anderson Barros, e o assessor da presidência, Sidônio Palmeira.

As únicas baixas no treinamento ficaram por conta do zagueiro Lucas Fonseca e o volante Fabrício Lusa. O defensor deve retornar aos treinos nesta quarta, 20, e pode pintar no próximo domingo. Já o meia não deve se recuperar a tempo para partida e segue fazendo tratamento no departamento médico.

